Londrina EC deve anunciar Gilson Kleina para evitar a queda para série C

O Londrina EC deve anunciar nas próximas horas o curitibano Gilson Kleina como o técnico que terá a difícil missão de evitar o rebaixamento do time à Série C. Após definir a saída de Eduardo Souza na quinta-feira (7), a SM Sports foi atrás de um nome com experiência para tentar manter o Tubarão na Série B. Além de Kleina, Roberto Fonseca, Matheus Costa e até Adilson Batista, com quem o clube chegou a negociar antes da chegada de Souza, foram ventilados.





Com passagens por Palmeiras, onde conquistou o acesso para a Série A em 2013, Coritiba, Goiás, Chapecoense, Ponte Preta e diversos outros clubes, Gilson Kleina neste ano comandou a Portuguesa no Paulistão, evitando na última rodada o rebaixamento da Lusa à Série A-2.

Eduardo Souza deixou o LEC um dia após a derrota para o Ceará, por 3 a 1, em Fortaleza, a 17ª do clube em 27 rodadas na Série B, resultado que mantém o time em penúltimo lugar e a passos firmes rumo ao rebaixamento, já que está a 7 pontos de Avaí e Chapecoense, os primeiros fora da ZR. Faltando 12 rodadas para o fim da competição, o clube tem que tentar atingir um aproveitamento de quase 70% dos pontos para evitar a queda à Série C, segundo matemáticos.







ERA SOUZA

Quinto técnico a dirigir o LEC na Série B (contando as interinidades de Edson Vieira e Franco Müller), Souza obteve 25% de aproveitamento em 12 partidas à frente do time (duas vitórias, três empates e sete derrotas). Ele assumiu a equipe na 16ª rodada e teve como melhores resultados as vitórias sobre Vila Nova (1 a 0) e Vitória (2 a 0), que naquelas ocasiões lideravam o campeonato.





O Londrina já não vence há cinco partidas, acumulando quatro derrotas e um empate. A equipe volta a jogar pela Série B na próxima rodada, quando receberá o Ituano, dia 14, no Café, pela 28ª rodada.