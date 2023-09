Com mais uma derrota e queda à vista, Londrina EC demite Eduardo Souza

Com o iminente rebaixamento à Série C batendo a sua porta, o Londrina anunciou nesta tarde de quinta-feira (7), em nota oficial, a saída do técnico Eduardo Souza. Segundo o comunicado, o contrato foi encerrado "em comum acordo". Souza deixa o Tubarão um dia após a derrota para o Ceará, por 3 a 1, em Fortaleza, a 17ª do clube em 27 rodadas na Série B, resultado que mantém o time em penúltimo lugar e a passos firmes rumo ao rebaixamento, já que está a 7 pontos de Avaí e Chapecoense, os primeiros fora da ZR.





Quinto técnico a dirigir o LEC na Série B (contando as interinidades de Edson Vieira e Franco Müller), Souza deixa o clube com 25% de aproveitamento em 12 partidas (duas vitórias, três empates e sete derrotas). Ele assumiu a equipe na 16ª rodada e teve como melhores resultados as vitórias sobre Vila Nova (1 a 0) e Vitória (2 a 0), que naquelas ocasiões lideravam o campeonato.

O time chegou a esboçar uma recuperação na virada do turno, o que não se confirmou nos jogos seguintes. O LEC já não vence há cinco partidas, acumulando quatro derrotas e um empate. A SM Sports ainda não se manifestou sobre quem comandará a equipe na próxima rodada, quando receberá o Ituano, dia 14, no Café.





