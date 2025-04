Londrina EC disputa jogo-treino fechado no dia do aniversário do clube

O Londrina entra em campo neste sábado (5), dia do aniversário de 69 anos do clube, para um jogo-treino contra o Paranavaí, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense. A movimentação será no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), mas com portões fechados.





É o primeiro aniversário sob o comando da Squadra Sports, SAF do clube, que foi oficializada somente em junho de 2024, mesmo que já estivesse atuando internamente desde janeiro do ano passado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Será o segundo jogo-treino do time alviceleste após o fim do Campeonato Paranaense. No primeiro, dia 29 de março, o Tubarão empatou por 1 a 1 com o Galo Maringá, também no VGD. O duelo com o Paranavaí será o último do LEC antes da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro da Série C, que será contra o Ypiranga-RS.





O clube não confirma, mas a partida contra a equipe gaúcha deve mesmo ser a reestreia do VGD. Com isso, segundo informou a rádio Paiquerê 91,7, o confronto tende a ser no dia 14 de abril, segunda-feira, um dia após o fim da ExpoLondrina, por conta do efetivo do 5º Batalhão da Polícia Militar. A oficialização da tabela ainda não foi feita pela CBF.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA