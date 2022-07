Londrina EC e CSA ficam no empate no Café pela 16ª rodada neste sábado

O Londrina não repetiu as últimas atuações no estádio do Café e ficou no 0 a 0 com o CSA neste sábado (2) pela 16ª rodada da Série B. O Tubarão errou muito tecnicamente e sentiu muito o lado físico em razão da maratona de jogos. Com pouca inspiração, o time pouco chegou ao ataque.

LEIA TAMBÉM: Com problemas, Batista faz mistério para definir o Londrina EC

Após um primeiro tempo muito ruim, o time melhorou no segundo tempo, mas não teve forças para chegar ao gol. Com o empate, o LEC sobe para 19 pontos e ocupa a 12ª posição. O Tubarão terá agora uma sequência de três partidas fora de casa contra Chapecoense, Sport e Ituano. Na terça-feira (5), o desafio será na Arena Condá, em Santa Catarina, às 19h, em jogo atrasado da 10ª rodada.





O CSA se mantém entre os últimos do Brasileiro, com 16 pontos, sem vencer fora de casa e chegou a sete partidas sem ganhar. No entanto, pelo pobre futebol apresentado também, saiu satisfeito com o ponto conquistado no Café.





Londrina e CSA fizeram um primeiro tempo sem nenhuma inspiração e emoção. Os times mostraram muita lentidão e abusaram dos erros de passes., irritando a torcida presente no Café. Foram apenas duas finalizações do LEC e uma do time alagoano. Com pouca qualidade técnica e acerto, o placar não poderia sair do 0 a 0.

O melhor lance da primeira etapa foi aos 15 minutos, quando o CSA saiu jogando errado e a bola sobrou para Douglas Coutinho na entrada da grande área. O atacante finalizou para boa defesa de Marcelo Carné.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA SOBRE A PARTIDA NA FOLHA DE LONDRINA.