Com problemas, Batista faz mistério para definir o Londrina EC

O desgaste físico em meio a uma maratona de jogos tem sido um problema para o Londrina neste momento da Série B. Com lesões e queda de rendimento de alguns atletas, o técnico Adilson Batista busca alternativas para manter um time competitivo em campo e ao mesmo tempo evitar contusões.

Na derrota para o Grêmio, o time sentiu o cansaço e alguns jogadores tiveram desempenho abaixo da média. A sequência de jogos também causou problemas. Com um estiramento muscular, o centroavante Gabriel Santos ficou de fora e Eltinho foi substituído no intervalo em Porto Alegre por recomendação médica, em razão de dores musculares.

Com pouco tempo de treino e recuperação até a partida de sábado (2) contra o CSA, Adilson Batista tem poupado os titulares das atividades em campo e admitiu que a condição física do elenco será ponto determinante para a escolha da escalação para enfrentar os alagoanos.





"A preocupação existe e não é só aqui, com outras equipes tem acontecido também. Em função da maratona, da sequência, do intervalo pequeno e temos empregado nos jogos uma intensidade grande. E isso nos deixa orgulhosos porque é a tendência do futebol mundial", afirmou Adilson. "Tenho a equipe na minha cabeça, mas tenho que relevar e prestar atenção nestas coisas e tenho até o sábado para decidir".





Na reapresentação do elenco, na quinta-feira (30), Eltinho, Jhonny Lucas e Samuel Santos ficaram no departamento médico, com problemas musculares, e têm chances reduzidas de jogar. João Paulo e Caprini não têm lesões, mas os testes feitos diariamente pelo clube apontaram um desgaste físico grande e risco alto de contusão. A participação deles vai depender da recuperação até o dia do jogo.

