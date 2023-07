Londrina EC é o que mais perdeu e o que mais sofreu gols nesta Série B

Tão preocupante quanto a atuação na derrota para o Novorizontino são os números do Londrina nesta Série B. As estatísticas alvicelestes referendam a campanha ruim e a presença na zona do rebaixamento. Os 3 a 0 na noite de quarta-feira foram a 12ª derrota do Tubarão em 18 rodadas.





O LEC é o time que mais perdeu na competição, ficando à frente, inclusive, do lanterna ABC, que tem 11 derrotas. O aproveitamento do Londrina é de apenas 25% na competição. O time soma 14 pontos, em 18º lugar. Além de aumentar a pressão, o revés no interior paulista deixou o Tubarão a quatro pontos do Tombense, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mesmo se vencer o Botafogo-SP, na segunda-feira (24), pela última rodada do primeiro turno, o LEC fechará a metade inicial do Brasileiro entre os quatro últimos.

