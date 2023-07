Em partida contra o Novorizontino, Londrina EC leva três e afunda na ZR

O Londrina Esporte Clube voltou a sua normalidade na Série B e foi derrotado pelo Novorizontino por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (19), em Novo Horizonte. Depois de vencer o líder Vila Nova na última rodada, a expectativa do torcedor era que o time pudesse engatar uma sequência positiva. No entanto, o Tubarão foi presa fácil ao tomar os três gols no primeiro tempo. São 29 gols sofridos em 18 jogos.





O Alviceleste segue afundado na zona do rebaixamento, com 14 pontos, a quatro do Tombense, o primeiro time fora da ZR. O LEC volta a campo na segunda-feira (24), quando recebe o Botafogo no estádio do Café, no encerramento do primeiro turno. O Novorizontino voltou a vencer após quatro jogos, chegou aos 33 pontos e entrou no G4.

Sem o suspenso Paulinho Moccelin, o técnico Eduardo Souza optou por colocar um zagueiro a mais no lugar do atacante e Luan Freitas fez a sua estreia com a camisa alviceleste. A formação com três zagueiros deixou o LEC bem confuso em campo. Com oito minutos, o Novorizontino já vencia por 1 a 0.





Com um corredor pelo lado direito, o lateral Willean Lepo fez três jogadas perigosas. Em uma delas, finalizou no travessão e, em seguida, cruzou para o gol de cabeça de Ronaldo. O centroavante chegou a se abaixar em um lance em que o zagueiro Patrick e o goleiro Neneca falharam.





O Londrina só conseguiu chegar ao ataque aos 15 minutos, após cruzamento de Marcos Pedro e cabeceio de Zé Vitor para fora. Mas em nenhum momento o time conseguiu levar perigo ao adversário. Ao contrário, apresentou os velhos problemas de criação e de falta de qualidade.





