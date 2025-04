Londrina EC vence o Operário na partida de ida da semi do Paranaense

Com a estrela do atacante Pablo e uma exibição de gala do goleiro Luiz Daniel, o Londrina superou o Operário por 1 a 0 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Campos Gerais), e largou na frente na semifinal do Campeonato Paranaense. A volta está marcada para terça-feira (18), às 20h, no estádio do Café.





A sensação para o torcedor alviceleste foi de déjà-vu, já que o resultado da partida foi o mesmo do jogo entre as equipes na primeira fase, no dia 29 de janeiro, quando o LEC venceu em Ponta Grossa com gol de Pablo. Aliás, a última derrota do Londrina para a equipe dos Campos Gerais foi em 2022.





E na disputa pela vaga na final - reeditando a semi de 2021 -, mesmo com dificuldades em vários momentos, o Londrina conseguiu encontrar seu gol com Pablo, que cabeceou sem chance de defesa após cobrança de falta. Já Luiz Daniel fechou o gol e fez pelo menos três defesas dificílimas no jogo.





Com a vitória, o Londrina passa à frente no retrospecto contra o Fantasma: são dez vitórias do LEC, contra nove do Operário.





Maringá e Athletico Paranaense iniciam a disputa pela outra vaga na final neste domingo (16), às 17h, na Cidade Canção.