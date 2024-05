Londrina EC e Volta Redonda ficam no empate no estádio do Café

Na fria e chuvosa noite de domingo (26) o Londrina tentou, mas ficou no 1 a 1 com o Volta Redonda, no estádio do Café. Mesmo com mais ímpeto e qualidade, o LEC saiu atrás no placar, até conseguiu igualar, porém, não teve força para virar a partida. O resultado segurou o embalo do Tubarão, que vinha de duas vitórias consecutivas na Série C do Brasileiro. O ponto conquistado diante do tímido público mantém o time na oitava colocação, agora somando nove pontos.





“Vínhamos de uma sequência boa, sabíamos da importância de vencer em casa, mas o volume nosso foi bom, tivemos chance de virar e isso levamos para a próxima partida. Vamos buscar a vitória fora de casa”, analisou Rafael Longuine em entrevista à rádio Clube FM 95.7. “Buscamos a todo momento a vitória, mas infelizmente não veio. Merecíamos a vitória, porém, é dar importância para esse ponto”, valorizou Kadi.

PRESSÃO ALVICELESTE

O Londrina começou melhor a partida, com intensidade e várias foram as oportunidades de abrir o placar. Logo aos 2 minutos, Iago Teles recebeu de Henrique, mas Welington Silva fez o corte. Na sequência foi Daniel Amorim que apareceu bem e deu uma cabeçada que passou rente à trave. Apesar de melhor em campo, o LEC foi punido aos 17 minutos. Em lance único e de velocidade, Vini Moura cruzou dentro da área para Robinho, que com espaço mandou para o fundo da rede.

O Tubarão não se abateu com o gol adversário e mostrou personalidade. Pressionando o time carioca, Maurício colocou uma bola na trave e Kadi até marcou, porém, o gol foi anulado pela posição irregular do jogador. Aos 39 minutos, festa alviceleste. Em tabela de categoria com Daniel Amorim, Iago Teles invadiu pelo lado esquerdo e chutou no canto do goleiro Jean Drosny, fazendo um golaço. A equipe saiu aclamada pela torcida para o intervalo.





JOGO MORNO

A etapa complementar iniciou com um susto. Em um choque de cabeça entre Robinho e Henrique, o jogador do Londrina levou a pior e precisou ser substituído, dando a vez para Calyson. Mostrando disposição para tentar o triunfo, o LEC seguiu indo para cima do Voltaço, mas o segundo tempo foi morno.





Daniel Amorim tentou e Jean fez milagre. No rebote Thiago Ennes insistiu, no entanto, a zaga desviou. Na cobrança de escanteio, Amorim, mais uma vez, ficou no quase.

O Voltaço esboçou um segundo gol, só que os zagueiros do Tubarão colocaram a bola para longe. Os cariocas foram ocupando os espaços e buscando anular as construções do Londrina, que teve a chance de virar após Rafael Longuine dar uma cavadinha para Iago Teles, que desperdiçou. Calyson ainda ameaçou um gol de bicicleta, mas a defesa foi fácil para o goleiro Jean.





SÉTIMA RODADA

O Londrina terá a semana de preparação até o próximo confronto, que será fora de casa, sábado (2), às 19h30, contra o Ferroviário, no Ceará. O Volta Redonda recebe o CSA, domingo (3), às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.





