Londrina EC encaminha contratação de lateral do Bahia

O Londrina fechou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Soares, do Bahia, que vai chegar ao clube inicialmente por empréstimo até o final de 2025. Mesmo do lado contrário, o atleta será uma espécie de reposição para Dani Bolt, já que liberaria Maurício para atuar também como lateral-direito, sua posição de origem, quando for necessário.





A chegada de Rafael Soares também indica a baixa produtividade do jovem Lauan, que retornou de empréstimo ao sub-20 do Vasco e não se firmou nem no banco de reservas.

“Estamos trazendo um lateral-esquerdo, e se o Maurício tiver que terminar o jogo na direita, podemos compor, isso por conta da lesão do Bolt. O lateral-esquerdo chegou, o Rafael, vai fazer os exames médicos e vamos anunciar. Até também para podermos dar um descanso para o Maurício ou para o Mauricio fazer a lateral-direita. E não para agora, mas também vamos precisar de um lateral-direito, já que o Bolt está fora por meses”, destacou Claudinei Oliveira, citando o tempo de recuperação do lateral, que já iniciou a fisioterapia e deve voltar aos treinos somente em junho.





Rafael Soares tem 20 anos e fez toda a base no Bahia, onde se destacou na equipe sub-20. No ano passado, fez parte do elenco principal, mas foi pouco utilizado por Rogério Ceni, indo a campo somente em três oportunidades. Neste ano, ficou no banco de reservas em três jogos do Bahia pelo Campeonato Baiano, mas não foi acionado nenhuma vez.





