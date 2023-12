Londrina EC encaminha contratação do técnico Emerson Ávila

O Londrina já definiu o seu treinador para 2024. O nome escolhido é de Emerson Ávila, 56 anos. O clube ainda não oficializou a contratação do técnico, mas o anúncio deve acontecer nos próximos dias. A escolha de Ávila é a primeira ação do novo grupo gestor do Alviceleste.





Emerson Ávila será o responsável por comandar a reestruturação técnica do LEC a partir do Campeonato Paranaense e de olho na Série C do Brasileiro. A programação do clube prevê que o elenco se reapresente no dia 3 de janeiro. A estreia no Estadual ocorre no dia 18 contra o Operário, em Ponta Grossa.

Ávila é mineiro de Belo Horizonte e tem bom relacionamento com Paulo Assis, consultor do LEC e que intermediou a negociação com Guilherme Bellintani, que teve proposta aprovada para comprar a SAF do clube. Ávila já teve passagens por Cruzeiro, Grêmio, seleção brasileira sub-17 e sub-20, além de outros clubes.





O último trabalho de Ávila foi no Goiás, de onde saiu em junho deste ano. O treinador chegou ao Esmeraldino como auxiliar da comissão técnica de Jair Ventura. Após a saída de Ventura, Ávila permaneceu e ficou como técnico interino por 16 partidas à frente da equipe de Goiânia.





O LEC corre contra o tempo para montar o elenco e toda a estrutura do departamento de futebol. Luiz Kriwat deve ser o executivo e outros nomes vão chegar para compor a direção.





