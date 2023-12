Londrina EC: Novo parceiro promete investir R$ 100 milhões em SAF

A Squadra Sports é a nova parceira do futebol do Londrina. A empresa, de propriedade de Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia, teve a sua proposta aprovada pelo Conselho de Representantes e vai assumir também 90% das ações da futura SAF (Sociedade Anônima do Futebol) alviceleste.







Enquanto a SAF ainda não estiver 100% concluída, a Squadra vai gerir o futebol alviceleste ao lado da diretoria executiva. Uma equipe de transição foi criada e o trabalho para a montagem do planejamento para 2024 já começou. O nome do novo treinador será divulgado nos próximos dias. Luiz Kriwat, ligado ao consultor Paulo Assis, deve ser o executivo de futebol.

"A partir de agora passamos a ter um vínculo muito próximo e apoiar oficialmente a diretoria. Neste trabalho de transição vamos estruturar o time para o Paranaense e a Série C e quando a SAF for finalizada assumir de forma definitiva", frisou Guilherme Bellintani, que participou pessoalmente da sessão extraordinária do Conselho de Representantes na noite de quarta-feira (20). A Squadra Sports assume o futebol alviceleste após a rescisão contratual com a SM Sports, concretizada no último dia 11.





O Londrina espera que em um prazo de 90 dias o processo para a criação da SAF esteja finalizado. O próximo passo será a convocação de uma assembleia geral dos associados para a votação da aprovação da proposta da Squadra Sports. A promessa do grupo investidor é aplicar R$ 100 milhões no futebol do clube nos próximos seis anos. Os novos investidores prometem também reformar e recuperar o estádio Vitorino Gonçalves Dias para voltar a receber jogos do clube.





"Desde as primeiras sondagens e propostas criamos um comitê específico para esta análise dentro do Conselho. E entendemos que de tudo que chegou ao clube esta é a melhor proposta neste momento. Atende a todos os anseios do torcedor e as necessidades do Londrina para o futuro em termos de representatividade no interior do Paraná. O Londrina é muito grande", ressaltou o presidente do Conselho de Representantes, Denílson de Paula. "A empresa tem projetos grandiosos para atender à expectativa do torcedor". Outras duas propostas chegaram ao clube, mas não estavam com a documentação completa e não foram colocadas em votação.





