Londrina EC encara ‘maratona pedreira’ no fechamento do 1º turno

O último triunfo do Londrina na Série B do Brasileiro - sexta-feira (24), 3 a 1 em cima do Guarani, no estádio do Café - confirmou a crescente do time nas últimas rodadas do campeonato. Em cinco jogos foram três vitórias, um empate e somente um revés, para o Vasco, em duelo que o alviceleste jogou bem e saiu aplaudido de campo. É justamente neste bom momento que o LEC terá que se apegar para encarar a maratona “pedreira” que terá pela frente no fechamento do primeiro turno.

Serão cinco compromissos em apenas 20 dias, sendo dois contra clubes que estão no G4 ou brigam para entrar na área de acesso à elite do futebol (Grêmio e Sport, respectivamente) e três em que os adversários lutam para se afastar da zona do rebaixamento (CSA, Ituano e Chapecoense). Para deixar o caminho do Tubarão ainda mais complicado, quatro confrontos vão acontecer fora de casa – em que o Londrina tem apenas uma vitória na competição - e um no Café.

O primeiro desafio está marcado para terça-feira (28), diante do Grêmio, às 19h, em Porto Alegre. O LEC está na parte de cima da tabela, figurando na oitava colocação, com 18 pontos, enquanto que o Tricolor Gaúcho é o quarto, com 22 pontos. Com muito trabalho pela frente e pouco tempo de preparação e treinamento, o técnico Adilson Batista analisou qual deve ser a receita para o Tubarão somar pontos.





“Vai ser uma sequência desgastante. Tem que ter atenção aos cartões e ter os devidos os cuidados. Lesão às vezes vai existir, sobrecarga, cobrança, grau de dificuldade, viagens, alimentação, repouso. Vamos precisar ter treinos na dose certa e ter o controle de tudo isso”, elencou.





