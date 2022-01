Londrina EC encara o São Caetano na segunda fase da Copa São Paulo

O Londrina entra em campo nesta quinta-feira (13), às 11h, para enfrentar o São Caetano pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo será disputado no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. Quem vencer avança e o perdedor estará eliminado. Se houver empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

O LEC chega embalado e confiante para o confronto. Depois de estrear com derrota na competição, o Tubarão venceu os dois últimos jogos e terminou em primeiro no grupo 22. A liderança da chave veio após a goleada por 4 a 1 sobre o São Bernardo, na noite de terça-feira (11), com gols de Kássio, Peu, Wilker e Cirilo. As duas equipes se classificaram com seis pontos, mas o time paulista ficou em segundo lugar pelo saldo de gols.

A liderança da chave fez com o que o Alviceleste fugisse do São Paulo nesta fase. O Tricolor também terminou em primeiro e vai encarar o São Bernardo. Caso LEC e São Paulo se classifiquem, eles se enfrentarão na terceira fase.





