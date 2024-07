Londrina EC enfrenta a Aparecidense neste sábado para se manter no G8

Depois de dois tropeços seguidos em casa e pressionado na classificação da Série C, o Londrina tenta recuperar os pontos perdidos no estádio do Café e agora, como visitante, se manter entre os oito primeiros colocados. O Tubarão encara a Aparecidense neste sábado (6), às 19h30, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela 12ª rodada do Brasileiro.







No limite da zona de classificação, o LEC perdeu a oportunidade de se consolidar e se tranquilizar no G8 ao empatar nas duas últimas rodadas com Botafogo e Tombense, no Café. O Alviceleste é o oitavo colocado, com 17 pontos, em 11 jogos. No entanto, o Ypiranga, nono colocado, com 16 pontos, disputou apenas oito partidas até aqui.



Em caso de vitória no Centro-Oeste, o Londrina pode terminar a rodada até em sexto lugar. Mas, em caso de derrota, a tendência é sair da zona de classificação e aumentar a pressão já que na rodada seguinte o LEC vai enfrentar o líder Athletic, em Minas Gerais.







Faltando oito rodadas para terminar a primeira fase, a projeção do clube é somar mais 13 pontos para fechar com 30, pontuação suficiente para se classificar. O Londrina acumula somente uma derrota nos últimos nove jogos e nas últimas quatro rodadas somou oito pontos.



Se no Café, o desempenho não é satisfatório, fora de casa a campanha é boa. Foram quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota, aproveitamento de 58%. Do outro lado, a Aparecidense ainda não perdeu como mandante: são duas vitórias e dois empates.