Londrina EC enfrenta integrantes do G4 e concorrentes diretos na reta final

O Londrina não terá vida fácil nas 10 rodadas finais da Série B para evitar o rebaixamento. Entre os adversários que o Tubarão ainda vai enfrentar, cinco deles lutam por uma vaga no G4, três estão no meio da tabela e outros dois são concorrentes diretos na briga para escapar da Série C.





Além do Sport, atual terceiro colocado, com 50 pontos, e adversário deste sábado (23), às 20h45, na Ilha do Retiro, o LEC encara mais dois rivais que hoje também estão entre os quatro primeiros colocados. Na 35ª rodada, recebe no estádio do Café o Guarani, o segundo colocado, e na 37ª rodada, também em casa, enfrenta o Novorizontino, que atualmente fecha o G4.

O LEC terá ainda pela frente o Juventude, sexto colocado, e o Vila Nova, sétimo, que também brigam por uma vaga na Série A do ano que vem. Os dois confrontos serão fora de casa, respectivamente na 33ª e 36ª rodadas.





Na 31ª rodada, o Londrina vai até o interior de São Paulo para jogar com o Mirassol, que é o 11º, com 40 pontos. Três rodadas depois, o rival será o CRB, no estádio do Café. O time alagoano é o nono, com 42. Outro adversário de meio de tabela que vai atravessar o caminho alvicelesta nesta reta final é o Botafogo, que está na 12ª colocação, com 38 pontos. O time paulista recebe o LEC em Ribeirão Preto na última rodada da Série B.





Entre os adversários que ainda brigam contra o rebaixamento, o Londrina encara Sampaio Corrêa e Avaí. O time maranhense mostrou poder de reação e somou sete pontos nos últimos três jogos. Apesar de ter subido para o 13º lugar, com 34 pontos, o Sampaio ainda luta na parte de baixo da tabela. Vai ser o próximo rival do LEC após a partida contra o Sport, no dia 28, no estádio do Café. Também em casa, o Tubarão recebe o Avaí na 32ª rodada. O time catarinense é o primeiro fora da ZR, com 30 pontos, nove a mais que o LEC.





