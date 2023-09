"Temos que ser corajosos na Ilha do Retiro", afirma técnico do Londrina EC

Em situação delicada na Série B, o Londrina não tem muitas alternativas nesta reta final da competição. Só uma sequência de vitórias vai fazer o time seguir vivo na luta contra o rebaixamento.





Diante da necessidade de vencer, o técnico Roberto Fonseca garante que o Tubarão terá uma postura ofensiva contra o Sport, sábado (23), na Ilha do Retiro.

O confronto da 29ª rodada coloca frente a frente duas equipes com campanhas e objetivos bem opostos no Brasileiro. O Tubarão é o penúltimo, com 21 pontos, e tenta fugir da queda para a Série C. O rubro-negro pernambucano é o terceiro colocado, com 50 pontos, e a meta é confirmar o acesso para a Série A.





"Não podemos ficar pensando apenas em nos defender porque em algum momento você vai ter uma falha. Temos exemplos no campeonato de equipes que jogaram lá contra o Sport e venceram porque foram corajosas. E nós não podemos pensar diferente e temos que ter esta coragem também", apontou Roberto Fonseca. "Precisamos agredir e incomodar o adversário e buscar o resultado positivo durante o jogo todo".

O Sport encara a partida como a oportunidade de voltar à liderança da Série B. O Leão da Ilha tem dois pontos a menos que o Vitória, atual primeiro colocado. O time baiano entra em campo na sexta-feira para enfrentar o Ituano, fora de casa. O torcedor do Sport está confiante para o duelo e mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida das 20h45.





"Vamos enfrentar uma equipe de ponta, com casa cheia. Mas o jogador também precisa usar isso como uma energia a mais dentro da partida. No último jogo, demonstramos força e personalidade para buscar um resultado adverso e temos que nos agarrar a esses pontos positivos para buscarmos um bom resultado lá no Recife", apontou Fonseca.





O Londrina não vence há seis partidas no Brasileiro e conquistou apenas uma vitória nas últimas 11 rodadas.





