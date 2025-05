Londrina EC espera resposta de autoridades para ter o VGD contra o Cianorte

O Londrina segue em sua busca para liberar o estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) para os jogos da equipe. Na segunda-feira (17), o clube abriu o local para a imprensa acompanhar a situação das obras e o que se viu foi um VGD com gramado em perfeito estado, pintura em todas as arquibancadas e cadeiras, além de vestiários praticamente prontos para receber os jogadores.





Além disso, os refletores também estão instalados e o LEC entende que pode receber jogos noturnos, como será o caso do confronto com o Cianorte, pela volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, dia 8 de março, às 18h30.

Restam detalhes da obra como colocar pedriscos no entorno do gramado e finalizar o trecho lateral que foi aberto para as entradas de ambulâncias e ônibus dos times. Com isso, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar são aguardados nos próximos dias para uma nova vistoria no VGD.





"Da parte de obra para entregar (a liberação), está 99% pronta. É uma questão de limpeza e alguma parte de pintura", destacou Gustavo Trostdorf, engenheiro da obra do estádio.





"Na parte civil estamos na última semana. É uma semana de limpeza e de pente fino para entregar essa parte da obra. É difícil falar em entregar todas as obras, porque a SAF já tem outra sequência de obras que não tem a ver com a liberação, que eles já querem implementar no estádio. São mais banheiros, mais acessos, bares, que está na mesa. Mas para a liberação, já estamos muito próximos, depende dos órgãos competentes, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que têm os trâmites internos que tem que ser respeitados e estão trabalhando muito próximos da gente, ajudando a chegar em uma condição de segurança ideal", seguiu o profissional.





