Londrina EC bate o Ypiranga por 3 a 1 na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C

O Londrina reestreou no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) com vitória na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com gols de Caio, Gustavo França e Cedric, o LEC bateu o Ypiranga-RS por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (14). O gol do time visitante foi do experiente Marlone.





O VGD recebeu público de 6.399 torcedores em sua primeira partida após nove anos de portas fechadas para jogos oficiais.

Avassalador





O LEC começou a partida com a mesma escalação titular que terminou o Campeonato Paranaense. A medida do técnico Claudinei Oliveira deu certo e o Tubarão criou chances nos primeiros minutos até abrir o placar. Após batida de escanteio de Gustavo França, aos sete, Henrique desviou e o zagueiro Caio, na segunda trave, empurrou para o gol: 1 a 0.

Aos 12, quase o Tubarão fez o segundo. Pablo recebeu pela direita e cruzou na medida para Iago Teles, que finalizou de pé esquerdo e obrigou Edson a fazer grande defesa.





Após o início em alta velocidade, o Londrina diminuiu o ritmo, mas sem correr riscos, já que o Ypiranga não conseguia conectar jogadas ofensivas.

O LEC quase foi às redes mais uma vez aos 27. Após jogada de pé em pé, Henrique encontrou Pablo na entrada da área. O camisa 9 bateu cruzado, mas a bola saiu a poucos centímetros do gol do time gaúcho.





A pressão continuou em cima do Ypiranga e o segundo gol saiu aos 38 minutos da etapa final. Maurício retomou a bola pelo lado esquerdo do ataque do LEC, trouxe para o pé direito e cruzou na cabeça de Gustavo França, que finalizou sem chances para o goleiro Edson: 2 a 0.

