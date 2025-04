Londrina EC quer retornar às origens com novo uniforme

O Londrina lançou neste domingo (13) o seu novo uniforme, que foi batizado de "80/25" em referência ao time campeão da Taça Prata em 1980 e à equipe que busca o acesso à Série B em 2025, dentro do momento de reconstrução do clube, que se tornou SAF em 2024. O lançamento ocorreu na 63ª ExpoLondrina, com a presença de jogadores, convidados e torcedores.





Houve uma preocupação especial com o tom do azul do Londrina para fortalecer a identidade visual do clube, que passou por mudanças nas últimas décadas.

O teaser de lançamento resume a proposta: "Hoje, o novo manto entra em campo. Não é só uma camisa, é o passado pronto para jogar de novo."





Após o evento de lançamento, o proprietário da SAF do LEC, Guilherme Bellintani, ressaltou que o objetivo é conectar o Tubarão com o londrinense. Um primeiro passo foi a volta ao Estádio Vitorino Gonçalves Dias, que não recebia um jogo do LEC há nove anos, e outro o lançamento do novo uniforme alviceleste, que promete ser acessível ao torcedor e homenageia o passado do clube.

“Mostra uma conexão maior com a cidade. O processo de elaboração de material esportivo pode parecer detalhe, pouca coisa, mas é muito simbólico da forma como a gente quer trabalhar com a cidade de Londrina”, disse Bellintani, que pede apoio do torcedor, que vem marcado presença nos jogos. “Pedimos que venha mais, que se aproxime mais, que venha mais ao VGD ou ao Café, que seja sócio em uma quantidade maior, porque sabemos que o time vai crescer quanto mais a cidade abraçar o LEC."





De olho na estreia da Série C, o proprietário da SAF ressaltou que o objetivo “é ser melhor que no ano passado”. “Já fomos melhores no Paranaense e agora, na Série C, também queremos ser melhores. E ser melhor que em 2024 é conseguir o acesso. É o nosso objetivo.”

Bellintani ainda ressaltou que o novo uniforme, que será fornecido pela MaxRun (uma marca da Squadra Sports), tem qualidade de “Série A” e terá preço acessível para o torcedor. Essa equação não seria possível com marcas estrangeiras, que chegaram a negociar com o LEC.





CONTRATAÇÕES





Segundo o proprietário da SAF, os reforços que chegaram para a Série C estão dentro do planejamento do clube. Foram escolhas pontuais, aliando experiência e juventude. “Acho que o professor Claudinei está satisfeito”. (Com Matheus Camargo, especial para a FOLHA).