Londrina EC faz promoção de ingressos para jogo contra o Brusque

Para o jogo da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, haverá meia entrada para todos os setores (R$ 40 - arquibancada) e (R$ 60 – cadeira cativa), e promoção especial para o jogo Palmeiras x Juazeirense – para quem adquirir ingresso para esta partida, com mais R$ 10 poderá comprar o ingresso de arquibancada para o jogo do LEC.

Começou a venda os ingressos para a partida entre Londrina Esporte Clube e Brusque, no sábado (14), às 11h, no estádio do Café. O clube divulgou as informações nesta quarta-feira (4).

Valores



Pontos de venda:





- On-Line: www.meubilhete.com



- Tuba Store

Av. Madre Leônia Milito, 1330 - Loja 13 - Gleba Fazenda Palhano

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 19h

Telefone: (43) 3367-5963



- Lojas Karilu

Av. Celso Garcia Cid, nº 836. Centro - Fábrica

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, das 8h às 13h.

Telefone: (43) 3322-1470.



- Muffato Madre Leônia

Av. Madre Leônia Milito, nº1175 (Lojas 2 e 3). Gleba Palhano.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3324-2930.



- Muffato Duque de Caxias

Av. Duque de Caxias, nº1200. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3037-5232.



- Muffato da Saul Elkind (Loja Estação do Esporte)

Av. Saul Elkind, nº 2177, Centro

Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, das 8h às 22h

Sábado: 8h às 21h

Domingos e feriados: 9h às 16h

Telefone: (43) 9963-94635





- Banca Flamengo Visconde de Mauá, 168 Sala 17

Jardim Shangri-Lá

Telefone: 3028-6923



- Bilheteria do Estádio do Café (a partir de sábado, às 9h)

A compra de ingressos na bilheteria do Estádio do Café ocorrerá somente mediante apresentação dos exames RT-PCR ou antígeno, ou apresentação impressa da carteira de vacinação com as duas doses. A venda acontece APENAS no dinheiro.



Avisos

Haverá orientadores nas entradas do estádio.

Não será permitida a entrada de torcedores no estádio com camisas e acessórios de outros clubes (nacionais ou internacionais), que não sejam dos times que estarão em campo na praça esportiva. A determinação é da PM (Polícia Militar) e do MP (Ministério Público (MP).



Quem tem direito à meia-entrada

Estudantes

Apresentar: Carteira de estudante oficial

Idosos (pessoas com mais de 60 anos)

Apresentar: Documento de identidade oficial com foto



Jovens pertencentes a família de baixa renda, com idade entre 15 e 29 anos

Apresentar: Carteira de identidade jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

Professores da Rede Pública e Particular de ensino:

Apresentar: Carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

Pessoas com deficiência + acompanhante (quando necessário)

Apresentar: A legislação não é específica quanto aos deficientes que necessitam de acompanhante. Deste modo, a fim de não gerar qualquer ônus ao clube, oriento a conceder o benefício da meia entrada a 1(um) acompanhante de pessoa com deficiência. Cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que ateste a aposentadoria. No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto.

Doadores regulares de sangue

Apresentar: Documento oficial válido, expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares de sangue aqueles registrados nos bancos de sangue dos hospitais do estado do Paraná.