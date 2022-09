Londrina EC faz promoção e chama torcedor para as quatro finais no Café

O Londrina quer contar com o apoio do torcedor para a reta final da Série B. Com o objetivo de aumentar a presença de público no estádio do Café e o incentivo para o time, o clube lança uma promoção para os quatros últimos jogos do clube em casa que podem levar o Tubarão de volta à Série A depois de 40 anos.





Faltando oito rodadas para terminar a Série B, o Alviceleste enfrenta no Café a Ponte Preta, na sexta-feira (23), o Grêmio, o Sport e o Ituano. Em quinto lugar, com 45 pontos - três a menos que o Vasco -, o LEC sabe que vencer todas as partidas em casa é fundamental para brigar pelo acesso.

E para isso, a presença da torcida é importante. O Londrina tem uma das piores médias de público do Brasileiro, apesar de na última partida em casa (2 a 1 sobre a Chapecoense) a presença ter sido maior, com mais de quatro mil pessoas no Café. O maior público do LEC em casa foi no duelo com o Vasco, com 6.120 pagantes. O clube espera superar este número na próxima partida.





Comprando o pacote para os quatro jogos, o torcedor vai pagar R$ 120 (o que dá R$ 30 por partida), com a possibilidade de dividir em até 10 vezes no cartão de crédito. Se o pagamento for à vista, o valor cai para R$ 110. Para as cadeiras, o pacote custa R$ 200 - R$ 160 no pagamento à vista. Os bilhetes avulsos continuam sendo vendidos normalmente ao preço de R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeiras). Mulheres pagam normalmente e crianças até 12 anos entram de graça.

A promoção é válida até sexta-feira, às 14h, dia do jogo com a Ponte. Os pacotes podem ser adquiridos nos pontos físicos tradicionais de venda: loja oficial do LEC, lojas Karilu, Banca Flamengo, Vale Sorte e Super Muffato. Não há venda pela internet.





Leia mais na Folha de Londrina.