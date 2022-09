Londrina EC tem a calculadora na mão na reta final da Série B

Faltando menos de dois meses para o fim da Série B do Brasileiro, o Londrina faz as contas para continuar sonhando com o acesso para a elite do futebol nacional. O time descolou do G4 após empatar em 1 a 1 com o Tombense no fim de semana - em jogo que dominou boa parte do tempo -, no entanto, segue na quinta colocação, com 45 pontos. Tem três pontos a menos do que o Vasco, que figura na quarta posição - diferença de que já foi de um ponto -, e cinco em relação ao Grêmio, terceiro.





Nas últimas oito partidas, o LEC enfrentará dois clubes que hoje lutam contra o rebaixamento (Guarani e CSA), três de meio de tabela (Ponte Preta, Ituano e Sampaio Corrêa), um que pode atrapalhar os planos por estar logo atrás do Alviceleste (Sport) e outros dois que entram na categoria “confronto de seis pontos” (Vasco e Grêmio). Serão quatro duelos no estádio do Café e quatro fora. O próximo desafio é na sexta-feira (23), em casa, contra a Ponte, às 21h30.

Segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as equipes que alcançarem 60 e 61 pontos neste ano têm, respectivamente, 96% e 99% de probabilidade de subir para a Série A. Nas últimas cinco edições da segunda divisão os times que terminaram em quarto somaram 64 pontos (2021), 61 (2020), 62 (2019), 60 (2018) e 64 (2017).





Ou seja, levando em conta as probabilidades, dos 24 pontos ainda em disputa, o Tubarão precisaria conquistar, pelo menos, 15 para tentar subir, ainda mais que terá pela frente jogos diretos. Por falar nestes compromissos, o Londrina vai precisar superar um desafio na competição. Até agora a equipe não conseguiu vencer os clubes considerados grandes ou de primeira divisão. Entre primeiro turno e segundo parcialmente foram cinco derrotas (duas para o Cruzeiro e uma para Bahia, Vasco e Grêmio) e um empate (Bahia).





Enquanto que como visitante o LEC tem o segundo melhor desempenho no campeonato, atuando no Café o time aparece em nono, indicadores que ligam o alerta de que precisará mostrar mais futebol e resultados, em especial como mandante, para voltar à Série A após quatro décadas.





