Londrina EC perde por 2 a 1 do Athletic e fica na Série C

O Londrina perdeu por 2 a 1 do Athetic, neste sábado (5), na Arena Sicredi, em São João del Rei, e não conseguiu o acesso à Série B em 2025.





As vagas ficaram com Athetic e Ferroviária no grupo C e Volta Redonda e Remo no grupo B.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Volta Redonda e Athletic vão decidir o título da terceira divisão do Brasileiro.





Já o LEC terá de amargar mais um ano na Série C, agora com a companhia do Maringá que obteve o acesso na Série D.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.