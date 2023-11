Londrina EC finaliza temporada desastrosa já de olho em 2024

O torcedor do Londrina não vê a hora de 2023 terminar. E, felizmente, dentro de campo a temporada acaba neste sábado (25), quando o Alviceleste se despede da Série B. Em um ano marcado por vexames e decepções, o Tubarão encerra a sua participação no Brasileiro diante do Botafogo-SP, às 17h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.





Rebaixado para a Série C, o LEC tenta tirar lições de 2023 para fazer um 2024 diferente. Enquanto finaliza os detalhes para romper o contrato de parceria com a SM Sports - o Conselho de Representantes se reúne na segunda-feira (27) para referendar a rescisão -, o clube colocará em campo nesta última rodada cinco atletas revelados na base como titulares. Garotos que vão compor o elenco para o Paranaense do ano que vem.

Além de Neneca, Igor França e Victor Hugo, que já vêm sendo aproveitados, o meia Jonas e o centroavante Brandão começam jogando no interior paulista. Os dois foram destaques do time sub-20, vice-campeão paranaense. Jonas voltou a jogar recentemente após sofrer uma grave lesão no olho e Brandão tenta mostrar no time principal o faro de goleador que o fez ser o artilheiro do Paranaense, com 21 gols.





Outra novidade na equipe será o zagueiro Guilherme Lacerda, que ainda não teve uma definição se ficará ou não no clube na próxima temporada. Nas demais posições, o auxiliar Roberto Fonseca Júnior vai manter a base que vinha sendo utilizada pelo seu pai, Roberto Fonseca.

Do atual elenco, com exceção dos pratas da casa, poucos devem permanecer. Até mesmo alguns jogadores da base vão sair. O zagueiro Gabriel e o goleiro Neneca serão negociados e devem jogar o Campeonato Paulista. O centroavante Brandão tem sondagens.





O jogo no estádio Santa Cruz é meramente protocolar. Nenhum resultado fará o LEC sair do penúltimo lugar e o Botafogo também não aspira a nada em relação ao G4 e nem corre risco de cair. O time paulista é o 12º na classificação, com 47 pontos.





