Londrina EC convoca Conselho para referendar rescisão com SM Sports

O Conselho de Representantes do Londrina EC se reúne na próxima segunda-feira (27) para referendar a rescisão do contrato de parceria com a SM Sports. A assembleia ordinária acontece no estádio VGD.





Será apresentado aos conselheiros os termos do rompimento do contrato entre o clube e a empresa gestora. Os pontos do acordo foram discutidos pelo presidente Getúlio Castilho e pelo gestor Sérgio Malucelli. Após passar pelos departamentos jurídicos dos dois lado, o documento será analisado pelos conselheiros.





O objetivo do Londrina é que com a aprovação do Conselho o fim da parceria possa ser oficializado ao longo da próxima semana. Com isso, o clube voltaria a assumir o o futebol e seria o responsável pela montagem do elenco para o Campeonato Paranaense do ano que vem.