Londrina EC busca quinto título a partir desta quarta pelo Campeonato Paranaense

O Londrina inicia nesta quarta-feira (6) a decisão do Campeonato Paranaense em busca do seu quinto título estadual. O Tubarão recebe o FC Cascavel às 15h20, no estádio do Café. Depois de sete anos, o Estadual volta a ter uma final entre dois representantes do interior.

Em 2014, o Alviceleste foi campeão em cima do Maringá. Nos títulos de 1992 e 1981, o LEC também derrotou adversários do interior na decisão: União Bandeirante e Grêmio Maringá, respectivamente.



Aos menos avisados, o Paranaense 2021 é o mesmo que começou lá em fevereiro e que deveria ter terminado em maio.





No entanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, a competição sofreu com paralisações, adiamentos e falta de datas para os jogos.

Somente agora a Federação Paranaense conseguiu marcar os dois jogos finais. A segunda partida ocorre na próxima quarta-feira (13), no estádio Olímpico, em Cascavel.





