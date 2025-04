Londrina EC inicia venda de ingressos para duelo com o Operário no Estádio do Café

O Londrina começou a vender os ingressos para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense, contra o Operário, na próxima terça-feira (18), no estádio do Café. O Tubarão iniciou a comercialização dos bilhetes para o Sócio Freemium, aqueles que fazem parte do canal oficial do LEC no Whatsapp.





Essa abertura inicial será com um desconto de 60% no preço cheio dos ingressos, com o valor da arquibancada saindo a R$ 16 e o de cadeiras a R$ 24. O clube limitou a venda a um par de ingressos para cada Sócio Freemium. O desconto é válido até quinta-feira (13), às 12h, quando será aberta a venda ao público geral pelos valores praticados anteriormente: arquibancadas a R$ 40 inteira e R$ 20 a meia-entrada, e cadeiras a R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em 2024, o LEC conseguiu seu melhor público do ano no Café na semifinal diante do Athletico com 11.372 pagantes (14.004 no total), quando venceu por 1 a 0. Este ano, apesar da excelente campanha, o melhor público foi registrado também contra o Athletico, na primeira fase, com 5.643 pagantes (5.923 no total).





Como comprar

Publicidade





Em sua conta oficial do Instagram, o Londrina apresentou um passo a passo ao torcedor que ainda não sabe como comprar o ingresso com o desconto do Sócio Freemium. Primeiro, o torcedor deve seguir o canal oficial do Londrina no Whatsapp, clicando no link que está na bio do perfil oficial do clube, que é o @londrinaec. Depois, basta atualizar os dados na ficha de cadastro que estará disponível no canal oficial do clube. Por fim, o torcedor pode entrar no site https://lec.agroplayingressos.com/ e utilizar os mesmos dados para comprar com o desconto.





O clube tem utilizado a modalidade para promover descontos em todos os jogos da temporada e deve manter a ação durante o Campeonato Brasileiro da Série C.