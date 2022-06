Londrina EC joga bem mas perde em casa do Vasco

Os sete mil torcedores que foram ao Café na tarde deste sábado (18) – no maior público do ano - saíram do estádio com o grito de gol preso na garganta. Quem esperava um triunfo do Londrina pelo que foi criado em campo acabou vendo o time perder por 1 a 0 para o Vasco. O LEC teve mais volume de jogo nos 90 minutos, porém, pecou no último chute. Já o Vasco aproveitou de um momento de descuido do Tubarão para “matar” a partida no começo do segundo tempo com gol Raniel.

O revés colocou fim a uma sequência positiva do Alviceleste em casa, que estava a seis duelos sem perder, com três empates e três vitórias. O Londrina segue no meio da tabela, com 15 pontos. O próximo compromisso será na sexta-feira (24), às 19h, contra o Guarani, também no Café. O Cruzmaltino segue invicto na Série B do Brasileiro e assumiu a vice-liderança, chegando aos 27 pontos.





Assim que a bola começou a rolar a partida foi lá e cá. O LEC dominou a maior parte das jogadas de perigo, mas também viu o Cruzamaltino assustar algumas vezes. A primeira logo aos quatro minutos, mas Matheus Nogueira apareceu bem. Aos 15 minutos, o Tubarão construiu um lance na base da rapidez e na finalização Mirandinha desperdiçou. Na sequência, Douglas Coutinho ficou no quase ao parar em boa defesa de Thiago Rodrigues.





O Vasco teve oportunidade de marcar com Getúlio, que recebeu cruzamento na medida de Figueiredo, mas o atacante do time carioca chutou para fora. Aos 39 minutos, Douglas Coutinho subiu mais alto que os adversários após cobrança de falta de Eltinho, porém, cabeceou por cima do travessão. O Gigante da Colina respondeu com Andrey, que parou no goleiro Matheus Nogueira. A melhor chance o Londrina foi nos acréscimos com Jhonny Lucas, que bateu com firmeza da entrada da área e colocou a bola na trave.

