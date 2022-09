Douglas Coutinho desfalca o Londrina EC contra o Tombense nesta sexta

O Londrina Esporte Clube não terá o atacante Douglas Coutinho no jogo de sexta-feira (16) contra o Tombense. O artilheiro alviceleste na Série B, com sete gols, sentiu dores musculares e foi vetado pelo departamento médico. A delegação do LEC viajou nesta quarta-feira (14) para Minas Gerais.







Coutinho sofreu uma queda forte na partida contra a Chapecoense e não se recuperou totalmente de dores nas costas. Para evitar uma lesão mais grave, a comissão técnica preferiu não levá-lo para o jogo em Muriaé. A partida, válida pela 30ª rodada da Série B, será disputada no estádio Soares de Azevedo, às 21h30.

Sem Coutinho, o técnico Adilson Batista tem duas opções para ocupar a vaga: Matheus Lucas ou Danilo Peu. Lucas começou como titular diante da Chape e foi substituído no intervalo. Já o garoto entrou na segunda etapa justamente na posição de Coutinho. A revelação da base tem ganho oportunidades e sido elogiado pelo treinador. A tendência é que comece como titular.





