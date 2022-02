Londrina EC leva gol no fim, mas segue líder do Paranaense

O Londrina perdeu o 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense ao empatar em 1 a 1 com o Athletico, na noite de quinta-feira (3), no estádio do Café, pela quarta rodada. Com o ponto ganho, no entanto, o Tubarão segue na liderança do Estadual, com 10 pontos, um a mais que Operário e Coritiba.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Disputado debaixo de chuva, o jogo teve poucas oportunidades ofensivas e os gols saíram já na reta final em lances de bola parada. O clima esquentou no apito final com uma grande confusão entre jogadores e membros das comissões técnicas das duas equipes.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O Tubarão abriu o placar aos 42 minutos do segundo tempo. João Paulo cobrou falta e o zagueiro Augusto cabeceou no canto direito do goleiro Anderson. A torcida alviceleste já comemorava a quarta vitória consecutiva quando o Athletico empatou no último lance, aos 49 minutos.





Falta na ponta esquerda, o atacante Daniel Cruz, que havia entrado na segunda etapa, acertou uma bela finalização no ângulo esquerdo de Matheus Nogueira e fez um golaço, jogando uma ducha de água fria na galera do Tubarão.





Continue lendo na Folha de Londrina;