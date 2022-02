LEC tenta manter liderança e 100% de aproveitamento contra aspirantes do Athletico

O Londrina quer aproveitar o bom momento neste início de temporada e buscar a sua quarta vitória seguida no Campeonato Paranaense diante do Athletico. Os times se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 21h30, no estádio do Café. O Tubarão lidera o Estadual e é a única equipe que ainda não perdeu pontos na competição após três jogos.



A campanha até aqui igualou 2015, a última vez que o clube venceu nas três primeiras rodadas do Paranaense. Se passar pelo rubro-negro vai repetir 1981, quando o LEC ganhou os quatro primeiros jogos e acabou terminando campeão naquela campanha.

O técnico Vinícius Eutrópio ressaltou que é apenas o início da competição e o time tem que se manter ligado e concentrado em todas as partidas. "A cobrança é para sempre subir o sarrafo e o nível de excelência. Vamos pegar o time mais bem preparado da competição, do ponto de vista físico, com conceitos de jogo bem estabelecidos. É um desafio e vamos respeitar o adversário, mas não vamos descansar em cima dos resultados, nem relaxar", prometeu.





O treinador não tem problemas de ordem médica nem de suspensões e deverá repetir a formação das duas primeiras partidas. Eutrópio não quis confirmar a escalação, mas sinalizou a volta dos três titulares que foram poupados da partida contra o Azuriz. Diante disso, Rafael França, Eltinho e Jhonny Lucas retornam ao time titular. No mais, a equipe será a mesma que ganhou do Maringá e do São-Joseense.





