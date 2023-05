Londrina EC leva três gols do Ceará e perde a primeira em casa

O Londrina levou três gols em 36 minutos de jogo, não reagiu, e sofreu sua primeira derrota como mandante na Série B, nesta noite, no estádio do Café. O revés de 3 a 1 interrompe a sequência de duas vitórias e freia o embalo que o time vinha ensaiando sob o comando do interino Edson Vieira, que perde a invencibilidade no cargo.





Diferente da postura adotada nos dois jogos anteriores, quando havia segurado os adversários no primeiro tempo para vencê-los no segundo, numa estratégia que Vieira comparou à do boxe, o Tubarão foi a nocaute de forma rápida nesta quarta. Com intensa movimentação e extrema facilidade para chegar à área alviceleste, o Ceará abriu o placar logo no primeiro minuto, com William Maranhão. Ele escorou passe de Nicolas após o goleiro Lucas Frigeri cortar cruzamento de Chay.

Com o LEC nas cordas, sem conseguir sair o jogo, os cearenses ampliaram aos 16, após erro de passe do zagueiro Patrick. Erick roubou a bola e chutou, o próprio zagueiro cortou, mas o atacante pegou a sobra e de fora da área acertou no canto de Frigeri.





Com Matheus Lucas e Viniciuas Barata como novidades no ataque ao lado de Paulinho Moccelin, o Londrina seguiu acuado, mas conseguiu levar perigo nas bolas paradas em cabeceio de Patrick e chute de Gabriel. Aos 30, a melhor chance de diminuir veio dos pés de Jatobá, que pegou rebote da zaga dentro da área e chutou à queima roupa, mas o goleiro defendeu com os pés.

Aos 36, o Ceará fez o terceiro em jogada pela direita: Chay cruzou rasteiro e Jean Carlos, livre na área, só tocou para o gol. O Tubarão teve outra oportunidade aos 44 minutos, em sua primeira triangulação, mas Diego Jardel chutou em cima do goleiro após cruzamento de Léo Morais.





SEGUNDO TEMPO

O Londrina voltou do intervalo com três alterações de uma vez: Natham na vaga de Jatobá, Iago Dias em lugar de Diego Jardel, e Clinton substituiu Paulinho Moccelin. O time adiantou as linhas e ensaiou ir pra cima de um Ceará que só administrou o resultado. Aos 18 minutos, Matheus Lucas ajeitou na área e Iago Dias bateu com perigo à esquerda do gol. Vitor Feijão e Caio Mancha entraram depois, mas o time seguiu sem poder de reação.

Depois de perder uma chance aos 37 minutos, Clinton fez o gol de honra já nos acréscimos, aos 48', ao arrancar pela esquerda e bater cruzado.

Com o resultado, o Londrina cai provisorimente para a 11ª posição, com 10 pontos, enquanto o Ceará, que já havia vencido o Criciúma fora, vai para 9º, com 13.

A não ser que a diretoria mude os planos, Edson Vieira segue à frente da equipe para o próximo jogo, sábado (27), contra o Ituano, em Itu, pela 9ª rodada.

MANIFESTO





A melhor jogada do Londrina ocorreu antes de a bola rolar, quando os jogadores entraram em campo portando uma grande faixa de combate ao racismo, do qual o clube foi vítima em alguns casos - o de maior repercussão teve como alvo o meia Celsinho na Série B de 2021, em jogo contra o Brusque. O gesto foi providencial em razão dos ataques racistas sofridos por Vini Jr. no Real Madrid.

NO CAFÉ

LONDRINA 1

Lucas Frigeri; Léo Morais, Gabriel, Patrick e Salomão; João Paulo, Jatobá (Natham) e Diego Jardel (Iago Dias); Paulinho Moccelin (Clinton), Matheus Lucas (Caio Mancha)e Vinicius Barata (Vitor Feijão). Téc.: Edson Vieira (interino)

CEARÁ 3

Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão (Arthur Rezende), Chay (Castilho) e Jean Carlos (Luvanor); Erick (Hygor) e Nicolas (Janderson). Téc.: Eduardo Barroca

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Local: estádio do Café

Gols: William Maranhão a 1min, Erick aos 16' e Jean Carlos aos 36min do 1º tempo; Clinton, aos 48min do 2º tempo

Público: 1.550 (1.351 pagantes)

Renda: R$ 41.040