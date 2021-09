Londrina EC leva virada do Coritiba e segue na Zona de Rebaixamento

Teve gol polêmico, teve gesto solidário contra o racismo, teve quebra de tabu e, sobretudo, teve uma derrota em casa que só faz aumentar o drama do Londrina. Foi assim o jogo desta noite, no estádio do Café, em que o 3 a 2 para o Coritiba mantém o time alviverde na liderança da Série B e o Tubarão na zona do rebaixamento. A partida abriu a 22ª rodada, que também teve a vitória do vice-líder CRB por 2 a 1 sobre o Confiança, em Aracaju. O Londrina, que reclamou muito do árbitro goiano André Luiz de Freitas Castro ao final do jogo, segue em 17º lugar, com 21 pontos, e ainda pode ser ultrapassado pelo Vitória - os baianos jogam no sábado (4) contra o Operário, em Ponta Grossa. O LEC agora só volta a campo no outro sábado, dia 11, para encarar o Botafogo (4º), no Rio.

O duelo foi marcada, antes do jogo, por um manifesto conjunto de Londrina e Coritiba contra o racismo, um desagravo ao meia alviceleste Celsinho, alvo de injúria racial por parte de um dirigente do Brusque no último sábado (28). O LEC entrou em campo portando uma faixa condenando o racismo e antes do apito os jogadores das duas equipes se ajoelharam e estenderam o braço, gesto que simboliza a luta dos negros por igualdade racial.







