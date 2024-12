Londrina EC mira prioridades e busca mais três contratações

Após 25 dias de treinos, dois amistosos e sete contratações, o Londrina está próximo de fechar o elenco para o início da próxima temporada. O clube espera finalizar a busca por reforços nos próximos dias e concluir a montagem do grupo alviceleste para 2025.





As principais carências do elenco são um lateral-direito, um volante e um centroavante. Um quarto jogador, também para o meio-campo, pode ainda ser contratado. Após a primeira etapa da preparação, o técnico Claudinei Oliveira está satisfeito com o desempenho dos jovens atletas do clube.

No total, 13 garotos do time sub-20 estão treinando e cinco deles - Caio, Cadu, Daniel Bolt, Carlos e Wellington - foram titulares nos jogos contra o Maringá e Cianorte, pelo Torneio Paraná de Versão. Pelo menos sete destes jogadores vão integrar o grupo final para o Paranaense.





Até o momento, o LEC anunciou sete contratações e apenas o volante paraguaio Marcelo Paredes ainda não se apresentou - o jogador deve chegar na quinta-feira (26). "Estou bastante satisfeito com os reforços que trouxemos. Dentro daqueles nomes que são possíveis para a nossa realidade, acredito que acertamos bastante. Eles estão treinando bem, foram bem recebidos e estão adaptados. Temos sido bem assertivos, mas o que vai mostrar mesmo é o campo", apontou o treinador.

Além de Paredes, o Alviceleste contratou os goleiros Luiz Daniel e Lucão, os zagueiros Wallace, Marco Antônio e Yago Lincoln e o volante Lucas Marques. Wallace, que chegou por último, ainda não estreou.





"Temos uma carência na lateral direita porque temos apenas o Bolt e o Maurício, mas o Maurício tá melhor adaptado na esquerda e não vamos mexer. Buscamos um camisa 9. Tentamos a volta do Everton Moraes, mas está complicado. E mais um volante para termos um grupo equilibrado", frisou Oliveira.





O comandante alviceleste comentou sobre a expectativa do torcedor com a chegada de jogadores renomados e conhecidos no futebol brasileiro. "Eu não me apego muito a nomes. Para mim o mais importante é o comprometimento e a entrega. Os meninos estão dando conta do recado e correspondendo e os mais experientes estão dando este suporte no dia a dia a eles. Pelo que temos feito nos trabalhos tenho uma confiança que vamos fazer muitas coisas boa este ano, fazer uma grande temporada com o grupo que estamos formando".





