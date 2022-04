Londrina EC oficializa chegada do atacante Matheus Lucas

O Londrina Esporte Clube oficializou, nesta segunda-feira (11), a contratação do atacante Matheus Lucas, de 23 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Avaí e reforça o elenco do Tubarão para a disputa da Série B.

O nome do atleta já foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ou seja, ele já está à disposição do técnico Adilson Batista para o próximo jogo do Tubarão, nesta quinta-feira (14), contra o Criciúma, fora de casa.

Centroavante de origem, Matheus Lucas é ambidestro e pode atuar, também, pelos lados do campo. “Me considero um atacante forte, com boa proteção de bola, força e agilidade”, pontuou o atleta em sua chegada ao clube.







Com passagens pelas categorias de base do Linense e do Fluminense, o atacante se profissionalizou pelo Náutico, em 2015. Ele ainda atuou por Capivariano, Figueirense e Avaí, clube que detém seus direitos econômicos.