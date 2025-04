Londrina EC perde jogo e vaga para final do Paranaense nos pênaltis para o Operário

O Londrina está eliminado do Campeonato Paranaense. O Tubarão perdeu por 2 a 1 para o Operário na noite desta terça-feira (18) no tempo normal e foi derrotado por 4 a 1 nas penalidades máximas.





O LEC não conseguiu segurar a vantagem assegurada no jogo de ida, quando venceu por 1 a 0 em Ponta Grossa (Oeste), e está fora do Estadual.





O time alviceleste só volta a campo no segundo final de semana de abril, sem data definida, quando começará o Campeonato Brasileiro da Série C.





A derrota para o Operário marcou o melhor público do Londrina no ano no estádio do Café. Foram 10.034 pagantes e 12.010 torcedores, no total, para uma renda de mais de R$ 289 mil.





Operário derruba vantagem no início





O Operário buscou o ataque desde o início da partida e arriscou finalizações de média distância com Allano duas vezes nos primeiros minutos. Em contrapartida, o LEC apostou na velocidade dos contra-ataques e assustou a defesa do time de Ponta Grossa.





Até que a pressão do Fantasma funcionou e a equipe dos Campos Gerais abriu o placar aos 14. Gabriel Feliciano fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Neto Paraíba ganhar da defesa e empurrar para o gol: 1 a 0.





Aos 23, uma cena curiosa paralisou a partida. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior sentiu uma lesão muscular na coxa e pediu atendimento médico.