Londrina EC participa do Torneio Paraná de Verão

O Londrina confirmou a sua participação na 3ª Edição do Torneio Paraná de Verão, que será disputada nos meses de dezembro e janeiro e que serve de preparação para a disputa do Campeonato Paranaense.





Os detalhes da competição, que terá a presença ainda do Maringá, do FC Cascavel e do Cianorte, foram definidos nesta quinta-feira (24). Será a primeira participação do LEC no torneio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Será de suma importância a nossa presença para condicionar e aperfeiçoar o atleta na parte técnica, tática e física. Além disso, a competição auxilia a comissão técnica nos ajustes e avaliações de elenco nesse retorno de temporada”, comentou o gerente de futebol do LEC, Lucas Magalhães.





O torneio começa no dia 14 de dezembro com Cianorte e Cascavel. No dia seguinte, o Londrina recebe o Maringá, em local ainda a ser definido. Se as reformas no VGD ainda não tiverem sido concluídas, o duelo será no estádio do Café.

Publicidade





A segunda rodada será nos dias 21 ou 22 de dezembro e marca os confrontos entre Cascavel e Maringá e Cianorte e Londrina, no estádio Albino Turbay.





A terceira rodada acontece em janeiro, nos dias 4 e 5. O Londrina encara o Cascavel e o Maringá enfrenta o Cianorte, no Willie Davids. As duas equipes que somarem o maior número de pontos decidem o torneio no dia 8. Os outros dois clubes disputam o terceiro lugar, também no dia 8.





Ficou acordado entre os clubes que não haverá cobrança de ingressos para as partidas. Para assistir aos jogos, o torcedor levará um quilo de alimento não perecível, que será distribuído pelo time mandante a entidades assistenciais.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.