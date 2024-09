Londrina encara decisão antecipada contra a Ferroviária

Em um quadrangular com apenas seis jogos, passar duas rodadas sem pontuar deixa a situação quase que irreversível. Depois de perder na estreia, o Londrina tem a obrigação de pontuar no confronto deste sábado (7) contra a Ferroviária, em Araraquara. O duelo começa às 20h, na Arena Fonte Luminosa.





O LEC é o lanterna do grupo e já desperdiçou um dos três jogos em casa com a derrota por 3 a 2 para o Athletic, no estádio do Café. Ferroviária e Ypiranga somam um ponto e o time mineiro lidera com três. Athletic e Ypiranga também jogam neste sábado, em Minas Gerais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Uma vitória no interior paulista colocaria o Tubarão na zona de classificação e até mesmo um empate deixaria o Alviceleste na briga. Já uma derrota afastaria o LEC da meta de subir para a Série B na próxima temporada.





"Temos feito bons jogos fora de casa e vamos em busca da vitória. Não é hora de ficarmos pensando nos outros jogos e sim concentrar nas nossas partidas. Sabemos que esta partida contra a Ferroviária é decisiva para nós", frisou o atacante Henrique.

Publicidade





O LEC venceu três partidas como visitante até aqui na Série C. Contra a Ferroviária, na primeira fase, as equipes empataram por 0 a 0, em Araraquara. Foi uma das melhores atuações do Alviceleste na competição e a vitória só não veio graças à grande atuação do goleiro Saulo.





Por outro lado, o Londrina sabe que vencer em Araraquara é missão das mais difíceis. A Ferrinha não perde em casa há 14 meses e são 16 jogos de invencibilidade em 2024. O time paulista também tem a melhor defesa do Brasileiro e sofreu apenas nove gols em 20 jogos.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.