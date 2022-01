Londrina EC perde para o Aster Brasil na estreia da Copinha

O Londrina Esporte Clube foi derrotada pelo Aster Brasil-ES no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo-SP, pela 1ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior pelo placar de 2 a 0. A próxima partida do Tubarãozinho será no sábado (11), às 19h15, no mesmo local, contra o São Bento.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE