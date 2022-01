Londrina EC estreia na Copa São Paulo nesta quarta-feira

O Londrina estreia nesta quarta-feira (5) na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição voltou a ser realizada este ano depois de ser cancelada em 2021, em razão da pandemia do novo coronavírus.

O Tubarão começa a sua caminhada diante do Aster Brasil (ES), às 19h15, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. A cidade do ABC paulista é sede do grupo 22. Na preliminar, às 17h, o São Bernardo enfrenta o São Bento, de Sorocaba. Na segunda rodada, no dia 8, o LEC encara o São Bento e, na última rodada, no dia 11, o rival será o time da casa. Os dois primeiros colocados da chave se classificam para a segunda fase.



O técnico Edinho Nascimento preparou a equipe durante 60 dias e relacionou 23 atletas para a disputa da competição. O filho do Rei Pelé ficou satisfeito com os treinamentos. "A preparação foi muito boa e conseguimos ter uma equipe equilibrada, com jogadores experientes, de qualidade e que me dá várias alternativas. Agora é com os atletas, mas estamos confiantes em uma boa campanha", frisou.







