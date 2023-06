Londrina EC perde para o Sampaio Corrêa e despenca na Série B

boas chances. Na melhor delas, Vinícius Alves mandou no ângulo e Lucas Frigeri salvou.





O Tubarão só melhorou aos 29, quando Salomão saiu machucado e Clinton, finalmente, entrou. No primeiro lance, o garoto roubou a bola e conseguiu um escanteio. Na cobrança, Gabriel testou no travessão, e no rebote Matheus Lucas mandou para fora. Clinton ainda conseguiu uma arrancada perigosa, mas foi parado por Vitinho.

O Londrina voltou melhor para o segundo tempo e até ensaiou uma reação. Mas aos 20 minutos, o volante Jhony Douglas cobrou uma falta perigosa, o goleiro Lucas Frigeri rebateu para o meio da área e o lateral Mateus Pivô estufou a rede para fazer o segundo do Tubarão do Maranhão.





Aos 26, Paulinho Moccelin acertou o cotovelo no rosto de Pimentinha e foi expulso, após o VAR acionar a árbitra Deborah Correia, que após rever o lance trocou a cor do cartão e deixou o LEC com 10. A partir daí, o jogo estava definido. O Londrina sem forças para reagir e o Sampaio só administrando a vantagem no placar.