Londrina EC perde para o Sport na Ilha do Retiro

Quem viu o Londrina vencer a Chapecoense com propriedade na última terça-feira (5) teve dificuldade para reconhecer o time no duelo contra o Sport, na tarde deste sábado (9). Diferentemente do compromisso anterior, o Tubarão mostrou pouco poder de ataque e de reação e ainda abusou dos erros de passe. O resultado foi uma derrota por 2 a 0 para o Leão da Ilha, em Recife, no segundo confronto consecutivo fora de casa do azul e branco.

O revés tirou do LEC quatro posições na tabela. Agora é o 10ª colocado com 22 pontos. Já o Sport encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer e ainda encostou no G4. O Alviceleste terá semana cheia para se preparar para o próximo jogo, sábado (16), contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, no fechamento do primeiro turno da Série B do Brasileiro.

Londrina e Sport fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração técnica e quem menos trabalhou foram os goleiros. O LEC foi a campo com o reforço de Samuel Santos na lateral e Jhonny Lucas no meio de campo. Os dois jogadores não puderam atuar em Santa Catarina durante a semana. Apesar do time quase completo, quem abriu o placar foi o adversário aos oito minutos. Em cobrança de escanteio, Rafael Thyere cabeceou no segundo pau e colocou a bola no fundo da rede.





O Tubarão tentou igualar o marcador, no entanto, enfrentou problemas na criação - apesar dos espaços cedidos pelo time pernambucano - e para furar a defesa do Leão da Ilha. Aos 25 minutos, Mirandinha teve boa chance, mas foi travado no momento da finalização. Jhonny Lucas ameaçou fazer de fora da área, no entanto, o chute bateu no atleta do Sport e foi para fora.





