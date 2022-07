Londrina EC quer surpreender de novo fora de casa

Confiante após uma vitória maiúscula sobre a Chapecoense por 3 a 0, o Londrina quer surpreender mais uma vez fora de casa, agora contra o Sport, em Recife (PE), em jogo válido pela 17ª rodada da Série B. O Tubarão precisará enfrentar um retrospecto negativo, já que nunca ganhou do Leão. Em cinco jogos, foram dois empates e três derrotas.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Pelas posições na tabela, a partida deste sábado, às 16 horas, será o famoso "jogo de seis pontos". Enquanto o alviceleste é o oitavo colocado, com 22 pontos, os pernambucanos vêm logo abaixo, com a mesma pontuação. O LEC leva vantagem por ter uma vitória a mais: seis a cinco.

Continua depois da publicidade





Com dois treinos realizados desde a chegada na capital pernambucana, o técnico Adilson Batista terá seus principais reforços nas laterais. Eltinho e Samuel Santos, que foram poupados no duelo de Chapecó, voltam ao time titular. A dúvida fica no ataque, já que Gabriel Santos se recuperou de um edema na coxa e pode ser opção na frente, após três jogos fora. Por outro lado, Mirandinha, que abriu o placar na partida de Santa Catarina, pode ser mantido no time e completar o trio com Douglas Coutinho e Caprini.





Outro velho reforço é o volante Jhonny Lucas, que teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde de sexta (8), após ter assinado um novo empréstimo com o Tubarão no início do mês, válido por trinta dias, até que o clube acerte com o clube da Bélgica a compra do jogador até 2025. Além da questão contratual, o jogador ficou de fora das partidas contra CSA e Chapecoense por dores musculares.





Leia mais na Folha de Londrina.