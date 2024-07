Londrina EC prega respeito e seriedade para encarar o Caxias

O Londrina prega respeito e promete muita seriedade para enfrentar o Caxias, sábado (20), no estádio do Café. O Tubarão não pode deixar escapar a vitória diante do penúltimo colocado da Série C para dar mais um passo rumo à classificação para a segunda fase.





Em sexto lugar, com 20 pontos, o LEC projeta conquistar mais 10 pontos nos seis jogos finais para se manter no G8. O time gaúcho está na penúltima posição, com apenas seis pontos e uma única vitória na competição. O Caxias jogaria nesta quarta-feira (17) à noite contra a Aparecidense - o jogo terminou após o fechamento desta edição - e mesmo que vencesse não deixaria a 19ª posição.

"Precisamos ter uma atenção maior, redobrada neste tipo de jogo", alertou o volante Tauã, que retorna após cumprir suspensão na derrota para o Athletic. "Será um jogo complicado, não dá para ficar olhando para a tabela e esquecer de fazer o nosso papel. Temos que trabalhar da mesma forma durante a semana, com muita concentração e seriedade, para fazermos um grande jogo."





O retorno de Tauã deve ser a única novidade na escalação. O volante foi titular em todas as partidas e é um dos jogadores mais regulares da equipe. Na derrota em Minas Gerais, Kadi jogou na sua função e o Londrina teve muitas dificuldades na marcação. Claudinei Oliveira deve manter no meio-campo Tauã, Kadi e Rafael Longuine.





"É sempre ruim ficar de fora, mas acredito que a equipe fez um bom jogo. Fico feliz pelo meu bom momento e espero dar continuidade. No entanto, o importante é o time ir bem. Não adianta eu fazer um bom campeonato e o Londrina não alcançar o objetivo do acesso", apontou.





