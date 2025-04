Líder: Londrina EC vence e segue 100% no Campeonato Brasileiro da Série C

O Londrina Esporte Clube venceu o Floresta por 1 a 0 no estádio Domingão, em Horizonte (CE), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, e chegou à liderança da competição. Os gols da vitória foram marcados por Iago Teles e Caio Rafael, ambos no segundo tempo.





Luiz Daniel brilha

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O LEC teve apenas uma mudança na escalação em relação ao time que venceu o Ypiranga-RS na estreia. Com uma lesão no tornozelo, Pablo sequer viajou e Edson Cariús começou como titular.





A partida começou com poucas chances de lado a lado, mas com o Floresta procurando jogadas ofensivas pelos lados, especialmente com os alas Matheus Ludke e Rafael Furlan.

Publicidade





Até que aos 10, o Tubarão teve a primeira grande chance da partida. Henrique avançou da direita para o meio, tabelou com Gustavo França, invadiu a área e bateu cruzado, mas a bola tocou na trave direita do goleiro Dalton e saiu.





O Floresta quase chegou ao primeiro gol do jogo aos 18, mas parou em dois milagres de Luiz Daniel. Primeiro, Rafael Furlan cruzou e Jeam cabeceou, mas o camisa 1 defendeu. No rebote, já na pequena área, Gustavo Xuxa finalizou, mas Luiz Daniel cresceu e evitou o gol do time cearense.

Publicidade





O time alviceleste passou a correr riscos defensivos e viu o Floresta apostar em jogadas de velocidade, mas sem levar perigo a Luiz Daniel.





Aos 43, o Floresta mais uma vez assustou e a defesa e Luiz Daniel salvou o Londrina. Gustavo Xuxa cobrou falta com perfeição, por cima da barreira, e o goleiro do Tubarão fez linda defesa.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.