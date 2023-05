Londrina EC procura técnico após nova derrota e PC Gusmão é favorito

Com o Londrina vivendo altos e baixos na Série B, muito graças à limitação técnica do elenco, a gestão do clube bateu o martelo e vai contratar um novo treinador para o restante da temporada (ou até a próxima troca). O interino Edson Vieira, que comanda a equipe desde 10 de maio, com a demissão de Alexandre Gallo, deverá retornar à função na comissão fixa.





O nome de PC Gusmão, que atuou como coordenador técnico no próprio Tubarão em 2021/22 e vinha exercendo a mesma função no Ceará, ganhou força na SM Sports para assumir a equipe e ele pode ser anunciado oficialmente pelo clube já nesta segunda-feira (29).

Desde que recebeu a missão de tentar engrenar o time, Edson Vieira tem deixado claro que sua permanência estava nas mãos de Sérgio Malucelli.





Ele chegou a conseguir duas vitórias consecutivas, porém, as duas derrotas seguidas pesaram para que a condição de Vieira não passasse da interinidade. O último revés alviceleste aconteceu no sábado (27), quando perdeu para o Ituano, no interior de São Paulo, por 3 a 1





