Londrina EC quer dar o troco no Bahia e reencontrar a vitória em casa

O Londrina reencontra o Bahia nesta terça-feira (16), no estádio do Café, pela 25ª rodada da Série B, e tenta dar o troco da sua derrota mais dolorida até aqui na competição. O jogo começa às 20h30.

Na sexta rodada, no dia 3 de maio, na Arena Fonte Nova, o Bahia goleou com facilidade o Tubarão por 4 a 0, na pior atuação alviceleste no Brasileiro. O Londrina errou demais naquela partida e em menos de 10 minutos já perdia por 2 a 0. Atual vice-líder, o Tricolor foi para o intervalo com 3 a 0 no placar e a vitória garantida.





O desempenho desastroso em Salvador gera desconforto no técnico Adilson Batista e no elenco até hoje. Após a derrota, o LEC caiu para a 18ª posição, sua pior colocação na competição. E o resultado gerou consequências fora de campo, com cobranças da torcida no retorno da delegação, reclamação dos jogadores por salários atrasados e uma reação enérgica da diretoria inibindo novos protestos dos atletas. Parte dos vencimentos foi paga, mas o problema de atrasos salariais tem virado uma rotina no clube e persiste até hoje.





O LEC sabe que uma vitória nesta terça apagaria parte da derrota no primeiro turno e significaria a primeira vitória contra um dos "grandes" desta Série B. Até aqui, em cinco jogos contra Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco foram cinco derrotas. Ao mesmo tempo manteria o time na quinta colocação, confirmando a reação da equipe desde aquele fatídico confronto na capital baiana.





