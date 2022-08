Londrina EC quer retomar caminho das vitórias no Café

O desempenho no estádio do Café tem sido fundamental para a boa campanha do Londrina até aqui na Série B. Os pontos conquistados em casa é que têm sustentado o Tubarão entre os primeiros colocados. No entanto, o rendimento caiu nas últimas rodadas e o time quer reencontrar o caminho das vitórias diante do vice-líder Bahia nesta terça-feira (16), às 20h30.

O LEC é o oitavo melhor mandante, com 55% de aproveitamento: cinco vitórias, cinco empates e duas derrotas. No entanto, ainda não venceu no Café no returno, após duas partidas. Em casa, o Alviceleste vem de um empate com o Criciúma e uma derrota de virada para o líder Cruzeiro.





Para não correr o risco de perder a quinta posição, ganhar do Bahia será fundamental, já que diversos times se aproximaram do Alviceleste. Equipes como Sport (34), Sampaio Corrêa (33), Tombense (33) e CRB (32) estão coladas e podem tomar a posição do LEC, em caso de novo tropeço na terça.





O Bahia retomou a vice-liderança após vencer o Ituano por 2 a 0 e contar com a derrota do Grêmio - 2 a 0 para o CRB, que acabou com uma invencibilidade de 17 jogos do time gaúcho. Com isso, os dois somam 43 pontos, mas o tricolor baiano tem vantagem no número de vitórias - 13 a 11.





O líder disparado é o Cruzeiro, mesmo após o empate com a Chapecoense por 1 a 1. Foi o primeiro tropeço do time mineiro no Mineirão. Até então, o Cruzeiro tinha 100% de aproveitamento em 11 partidas como mandante.

