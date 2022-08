Londrina EC quer evitar tropeço fora de casa contra o Vila Nova

Londrina e Vila Nova estão separados por 14 posições e 13 pontos na tabela de classificação da Série B. Mesmo fora de casa, o LEC espera colocar em campo nesta sexta-feira (12) esta diferença para se reabilitar no Brasileiro e se manter próximo ao G4. A partida, válida pela 24ª rodada, começa às 19h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.



Em um campeonato tão equilibrado como a Série B, muitas vezes a distância entre os times não significa necessariamente que o melhor colocado terá facilidades. O próprio Londrina já experimentou deste veneno quando empatou recentemente com o CSA, que está na zona do rebaixamento, no estádio do Café.







"Vai ser um jogo duro. Na Série B não tem facilidades e, apesar da colocação, o Vila Nova cresceu nas últimas rodadas", afirmou o técnico Adilson Batista. O time goiano realmente melhorou, mas não o suficiente para deixar a lanterna do Brasileiro. O Vila não perde há cinco jogos - quatro empates e uma vitória -, mas tem só 20 pontos e duas vitórias até aqui. É a equipe que mais empatou na Série B: 14 vezes.







A derrota para o Cruzeiro evitou que o LEC colasse no G4, mas o Tubarão segue na quinta colocação, com 33 pontos. No entanto, viu vários rivais se aproximarem na classificação. O Tombense tem 33, Sampaio Corrêa 32, Sport 31 e Ituano e Criciúma, 30. Diante do cenário, pontuar em Goiânia é fundamental para não perder posições e se distanciar dos primeiros colocados. No primeiro turno, LEC e Vila empataram por 2 a 2.







O técnico Adilson Batista tem problemas para escalar a equipe no Centro-Oeste. O capitão João Paulo está suspenso e Gustavo é a primeira opção. Victor Hugo, da base, foi relacionado e tem sido elogiado pelo treinador. Pode até aparecer como surpresa. Dúvida mesmo, Adilson tem em relação ao atacante Caprini.



Destaque do time na competição, Caprini foi substituído no segundo tempo diante do Cruzeiro, em razão de dores musculares na coxa. O jogador, no entanto, não apresentou lesão e viajou. O atacante fará um teste para saber se tem condições de atuar. Mirandinha está de sobreaviso.





A tendência é que o centroavante Gabriel Santos volte ao time titular e o LEC tenha novamente três atacantes, diferente da formação que iniciou a última partida, com quatro homens no meio-campo.